Alejandra Guzmán revela que su hija Frida Sofía la golpeó: "Tiene borderline" | VIDEOS

La cantante mexicana, Alejandra Guzmán, brindó una entrevista exclusiva a un medio azteca, donde reveló que su hija sufre de un trastorno de personalidad y que la ha golpeado.

Alejandra Guzmán reveló que Frida Sofía tiene 'border personality'. "He tratado este tema ante terapeutas más de ocho años. Lo que pasa es que yo no te puedo pedir perdón tantos años y que no entiendas a dónde voy... ella necesita ayuda porque tiene 'border personality' (trastorno límite de la personalidad)", contó la cantante.

Agregó que Frida Sofía la ha golpeado en varias oportunidades. "Sí, varias veces y por eso yo decidí alejarme porque puede llegar a hacerme daño y me ha hecho daño (...) yo creo que (esto se generó por) mucho alcohol y resentimiento".

"Eso está fuera de la realidad y a veces el alcohol distorsiona las cosa, por eso cuando estoy con ella trato de que la relación sea en una línea de madre e hija y he tratado de que haya una nueva relación, porque en la que existe ya no hay ninguna clase de respeto de por medio", acotó Alejandra Guzmán.

Finalmente, la mexicana está segura que Frida Sofía está siendo influenciada por otras personas. "Sí hay varias personas que la están influenciando, que lástima que no se de cuenta".