La reconocida cantante mexicana, Alejandra Guzmán, estuvo como invitada especial en el programa “Un nuevo día” de Telemundo. En dicha entrevista la artista se refirió a su carrera musical y también a su vida personal, pero más que nada, al distanciamiento que tiene actualmente con su hija Frida Sofía.

Según señaló la intérprete de “Yo te esperaba”, ella entiende el comportamiento rebelde de su primogénita.

“Yo la entiendo porque no es fácil ser hija de alguien famoso, la entiendo muy bien porque mis padres también lo fueron, ellos no estaban conmigo cuando yo hacía la clase abierta, cuando bailaba ballet y me decía dónde está mi papá y mi mamá. Son cosas que uno entiende después”, dijo.

Asimismo, también admitió que como madre puede haberse equivocado, pero que nunca lo ha hecho con alguna mala intención.

“Soy rockstar de toda la vida y era muy joven cuando la tuve. Yo sí tuve errores, de los cuales puedo recapacitar. Tuve un error, pero no fue con la intención de hacerle daño. No hay nada que yo no pueda arreglar porque nuestra relación es hermosa y somos nada más dos: ella y yo. Frida sabe que la amo con todo mi alma y jamás le haría daño”, expresó la cantante.