La actriz Anahí de Cárdenas se prepara para el estreno de la película “No me digas solterona”, en la que participa. A propósito del lanzamiento, la actriz contó que el trabajo es su “terapia” y pretende continuar trabajando pese a la dura enfermedad que padece.

“Mi trabajo es mi terapia y quiero seguir haciéndolo”, dijo la actriz a la prensa en la presentación de la película.

De otro lado, Anahí de Cárdenas se mostró feliz y agradecida de llegar al millón de seguidores en Instagram, pues afirma que muchas personas están adoptando un estilo de vida más saludable al ver lo que le pasó a ella.

“Veo que hay un montón de gente que se suma a querer vivir de una manera completa, de bienestar absoluto. Creo que mi experiencia está ayudando a otras personas a reflexionar acerca de sus vidas y tratar de vivirlas de manera más sana”, comentó.

La actriz también se mostró emocionada por el mensaje que recibió de Alejandro Sanz. No obstante, aseguró que se sorprendió al recibir el apoyo del cantante español.

“Agradecidísima. No sé cómo se enteró, no sé cómo es que llegó a mi Instagram (...) me emocionó mucho”, señaló sobre el mensaje de Alejandro Sanz.

De otro lado, la actriz pidió a todos que “no se rindan y que se han autoexámenes" para prevenir enfermedades como el cáncer. “Yo me estoy aferrando con uñas y dientes a lo que puedo”, contó.

Dato

“No me digas solterona” se estrena este jueves 2 de abril.

