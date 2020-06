Pau Donés, vocalista de la agrupación “Jarabe de Palo”, falleció a los 53 años debido al cáncer que padecía desde el 2015. Tras darse a conocer la noticia, distintas personalidades del mundo de la música utilizaron las redes sociales para despedirse del cantante español con sentidos mensajes y Alejandro Sanz no fue la excepción.

El intérprete de “Corazón partío” recurrió a su cuenta oficial de Twitter para expresar sus sentimientos tras la muerte de su colega, amigo y paisano.

“Pau, no sé que decirle a tu familia. Porque a mí me cuesta contener las lágrimas, me imagino a ell@s. Gracias por la luz que derramaste en tu corta, pero preciosa vida y gracias por tu amistad. Un abrazo desde el fondo de mi alma a tu familia. Descansa amigo”, escribió Sanz.

En su cuenta en Instagram, Alejandro Sanz compartió un video en el que se le aprecia cantando junto a Pau Donés el tema “La quiero a morir”, que fue incluido en el repertorio de “Jarabe de Palo”.

Pau Donés falleció este martes 9 de junio y la familia informó la triste noticia en la cuenta en Instagram de “Jarabe de Palo”, donde pidió respeto e intimidad en estos momentos difíciles.

“La família Donés Cirera comunica que Pau Donés ha fallecido el día 9 de Junio de 2020 a consecuencia del cáncer que padecía desde Agosto de 2015.Queremos agradecer al equipo médico y todo el personal del Hospital de la Vall de Hebrón, Hospital Sant Joan Despí Moisès Broggi, ICO (Institut Català d’Oncologia), Servei de Paliatius del Hospital de Viella y al VHIO (Instituto Oncológico de la Vall Hebrón) todo su trabajo y dedicación durante todo este tiempo.Pedimos el máximo respeto e intimidad en estos momentos tan difíciles”, se comunicó.

