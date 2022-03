Alejandro Sanz rechaza una vez más la violencia contra la mujer [VIDEO]

El cantante español, Alejandro Sanz, quien ya se encuentra en nuestro país, expresó un vez más su rechazo contra la violencia hacia la mujer durante una conferencia de prensa brindada este martes, a un día del esperado concierto que dará en el Estadio Nacional.

"Yo creo que es una especie de guerra silenciosa que existe en el mundo y que todos los años se lleva a miles de mujeres y que es un problema de todas las sociedad (...) lo que sí hay que poner un poco en foco es que las instituciones apoyen a las mujeres que están siendo afectada porque es muy difícil denunciar (...) hay mucho por recorrer", dijo Alejandro Sanz al ser consultado por el diario Ojo.

De igual modo, Alejandro Sanz afirmó seguir manteniendo la humildad, pues como se vio, tras su arribo se dio un tiempo para acercarse a sus fans que lo esperaban en su hotel e incluso se tomó un par de fotos con ellas. Él reveló como mantiene esta cualidad que lo caracteriza.

“Mi madre me enseñó a ser educado y agradecido siempre. A mí me gusta darles un abrazo a mis seguidores y si es después de tantos años mejor. Mis fans siempre están ahí, con sus obras sociales y sus fundaciones, eso me hace feliz. Son gente comprometida y no sé hacer otra cosa, creo que un artista debe valorar eso y no perder algo muy bonito”, indicó.

El cantante español Alejandro Sanz recibió un disco de platino, por su álbum “Sirope”, nombre que lleva su gira, y la sorpresa se la dieron los representantes de Universal. "Gracias Perú por el disco de platino Mañana nos vemos en el estadio nacional de Lima y el 30 en Arequipa #SiropeTour", escribió en su cuenta de Twitter.

CONCIERTO

Este miércoles, Alejandro Sanz nos deleitará con este espectacular concierto, en el que durante dos horas presentará en vivo los temas de su nuevo disco ‘Sirope’ que justamente da título a la gira, pero también será un viaje musical que el público disfrutará a través de su trayectoria discográfica con temas que lo catapultaron a la escena como “Amiga mia”, “Mi Soledad y yo”, “Corazón partío”, “Y si fuera ella” o “La música no se toca”.





