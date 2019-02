Alejandro Sanz en el Venezuela Aid Live: "Ha llegado la hora del pueblo" (VIDEO)

Alejandro Saenz se hizo presente en el Venezuela Aid Live y en medio de su presentación confesó tener un amor por Venezuela desde hace 20 años.

Tras cantar su último tema "Back in the city", Alejandro Sanz reveló tener una cercanía especial con Venezuela.

"Quiero decirles algo. Lo mío con Venezuela es un amor, no se sabe muy bien, pero ocurrió hace 20 años y aquí seguimos queriéndonos en la distancia como esos novios que no se ven, que se extrañan y añoran, como muchos de ustedes que están fuera de su casa y de su tierra y no pueden disfrutar del país que tienen", dijo Alejandro Saenz.

Alejandro Saenz añadió: "Pues yo creo que ha llegado la hora del pueblo (...) ustedes son lo importante, los venezolanos, que nadie les quite el relato de su libertad".

