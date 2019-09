El expresidente peruano Alejandro Toledo estaría en capacidad de pagar 1 millón de dólares como fianza para salir libre. Como se recuerda, el pasado 21 de julio la justicia de Estados Unidos determinó que el expresidente continúe detenido mientras dure su proceso de extradición.

Será este jueves 12 de setiembre que el juez federal Thomas Hixson decidirá si Toledo continuará su proceso de extradición al Perú bajo prisión o en libertad condicional.

Según informó América Noticias, la defensa de Toledo Manrique, a cargo del abogado público Graham Archer, dijo que la fianza se pagaría en efectivo (una parte) y también en propiedades.

Es decir, para obtener su libertad pagaría 10 mil dólares en efectivo, que correspondería al 10% de la cantidad ofrecida. El otro monto incluiría la entrega de dos casas como garantía, una en San Francisco y la otra Washington, en Estados Unidos, las cuales pertenecerían a dos “amigos cercanos” del exmandatario.

La defensa asegura que, en caso de fuga, el Gobierno de Estados Unidos podría apoderarse de los inmuebles.

Otros argumentos de la defensa de Toledo

Para el abogado de Toledo Manrique, su patrocinado no representa peligro de fuga. “El doctor Toledo no tiene vínculo importante con ningún país, excepto Estados Unidos y Perú. No tiene pasaporte vigente y ningún Gobierno le daría uno. Toledo aparece en Interpol con alerta roja, en caso quiera cruzar las fronteras o los puertos esto le costaría el arresto”, se lee en el documento presentado.

Asimismo, su defensa aclaró que el exjefe de Estado está dispuesto a llevar un GPS electrónico bajo condiciones altamente restrictivas.

Alejandro Toledo está requerido por la justicia peruana desde el 9 de febrero del 2017, cuando el magistrado Richard Concepción Carhuancho dictó 18 meses de prisión preventiva contra el exmandatario por presunto tráfico de influencias en el marco del caso Odebrecht.