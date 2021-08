Alejandro Tommasi es uno de los actores más reconocidos de las telenovelas latinoamericanas gracias a sus populares personajes de villano, sin embargo, no cuenta con la misma suerte en el ámbito musical, razón por la cual ha decidido cerrar sus redes sociales.

El villano en los recordados melodramas “Alborada” y “El manantial”, quién se mostró visiblemente decepcionado, hizo esta revelación en su cuenta de Instagram el pasado miércoles 13 de agosto.

“Estoy muy triste porque lancé una canción el fin de semana y no me han apoyado, no hay ni una persona que haya bajado la canción a su celular, solamente 50 personas la han escuchado, la he publicado mucho y es mucho trabajo y es una canción muy bonita de Juan Gabriel”, dijo a través de un live en su red social.

Esta decisión viene luego de que en días pasados, el actor de Televisa lanzara “Cuando todo se acabe”, tema que solo fue escuchada por 50 personas. Ante este fracaso, Alejandro Tommasi señaló que contempla cerrar todas sus cuentas en redes sociales porque no ve el interés de sus seguidores.

“Uno como artista vive del público y pues al público le gustan los artistas, pero ya vi que yo soy una persona que no les interesa. Saco temas, no los compran; hago streamings, no van, no me van a ver, entonces no soy un artista que les interese, solamente les gusta verme en la televisión en donde no pagan”, añadió.

“No es un trabajo como cualquier otro, me llevó 15 años hacerlo. Y es mucho trabajo para que no lo valoren, además, descargan cuántas canciones y que no descarguen la mía sí es que no les gusta. Entonces cerraré redes, me alejaré, me dedicaré a trabajar, a hacer lo mío, a ser feliz y no a hacer felices a los demás. Les mando un abrazo, los quiero de cualquier manera, pero creo que me voy a despedir”, finalizó Alejandro muy afligido.

¿Quién es Alejandro Tommasi?

Alejandro Tommasi tiene 63 años de edad y es un destacado actor de telenovelas mexicanas. Es reconocido por ser el villano de varias telenovelas, entre las que destacan, ‘El Manantial’, ‘Sortilegio’, ‘Alborada’, entre otras.

