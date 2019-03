¿Duelo de looks? Alessandra de Osma opaca a la reina Letizia en recepción organizada por Martín Vizcarra

Previo a su regreso a Lima, el presidente Martín Vizcarra realizó una recepción en el Palacio de El Pardo en Madrid, como agradecimiento a los reyes españoles, Felipe VI y Letizia Ortiz.

A la ceremonia llegaron varios nombres relacionados a diferentes ámbitos en Perú como el escritor Mario Vargas Llosa acompañado de Isabel Preysler, el torero Andres Roca Rey, el periodista Raúl Tola, en analista Renato Cisneros, entre otros.

Si bien la primera dama peruana no pudo asistir a dicho evento por encontrarse indispuesta, otra peruana llamó la atención debido a su elegante presencia: se trata de Alessandra de Osma, quien hace un tiempo contrajo matrimonio con el príncipe alemán, Christian de Hannover.

El look elegido por la hermosa peruana cautivó incluso a la reina de España y no es para menos. Mientras que la reina Letizia eligió llevar un look que ya había lucido antes en 2017, un vestido de la colección Otoño-invierno 2018 de Nina Ricci en color plata y con detalles de pedrería bordada a modo de estrella sobre el vestido, 'Sassa' de Osma optó por algo más colorido.

Vistiendo un diseño de Jorge Vásquez, diseñador que confeccionó su traje de novia usado en nuestra capital para la ceremonia religiosa, la esposa del príncipe alemán Christian de Hannover combinó el traje verde con toques violetas de manga larga y falda midi con un par de tacones en gamuza a tono con los detalles florales del vestido, firmados por Úrsula Mascaró.

