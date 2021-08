La actriz Alessandra Denegri reveló que se vacunó contra el COVID-19 en Berlín, Alemania, y animó a otras personas a inocularse contra el virus.

A través de Instagram, Alessandra Denegri contó que recibió las dos dosis de la vacuna de Pfizer. La actriz explicó que la primera dosis le ocasionó algunos efectos secundarios.

“Segunda dosis de vacuna. Me vacuné con Biontech Pfizer acá en. Berlín. La primera dosis me cayó un poco más pesada y afectó mi ciclo menstrual”, explicó.

Sin embargo, la segunda dosis no le habría ocasionado los mismos efectos secundarios. Alessandra Denegri animó a otras personas a recibir la vacuna contra el COVID-19:

“Por ahora, esta segunda dosis me ha dejado un poco cansada. Nada que no esperara. No a todxs nos cae igual y si bien para algunxs puede ser un poco más inconveniente que para otrxs, es algo que tenemos que hacer. Ganarle a la pandemia será un esfuerzo colectivo #yopongoelhombro”, escribió Alessandra Denegri.

