Alessandra Rosaldo inició una relación con Eugenio Derbez en el 2005 y en 2014 tuvo a su primogénita Aitana. Y en una reciente transmisión en vivo, la esposa del comediante reveló que Aislinn Derbez fue pieza clave para que su matrimonio tuviera un final feliz.

Aislinn y Alessandra iniciaron la conversación narrando que se conocieron en un evento musical y que sintieron una gran conexión, porque Eugenio ya había hablado con ambas sobre la existencia de la otra.

“Los hijos siempre van a ser muy importantes, pero los hijos también se van. Por más que tú seas el hijo, tu mamá o tu papá con quien se va a quedar es con su pareja. Sí hay que darle mucha importancia a las relaciones amorosas de nuestros papás. Yo siempre lo vi como algo importante, no es una competencia”, sostuvo la actriz de “La casa de flores”.

“Yo nunca me he sentido tu madrastra, nunca me he identificado con el rol de madrastra, ni contigo ni con tus hermanos”, mencionó la esposa de Eugenio Derbez. “Tú eras como si fueras nuestra amiga y todo lo que tenía que ver con nosotros se lo decías a mi papá y él nos corregía”, respondió Aislinn.

En otro momento de la charla, Alessandra explicó por qué la hija de Eugenio jugó un papel fundamental para que se concretara su matrimonio.

“Él necesitaba, como esa aprobación tuya, para poder dar ese paso. Por eso lo digo siempre, me acuerdo y me vuelvo a emocionar porque sin ti esta historia de amor no hubiera tenido el final feliz que ha tenido y no estaríamos aquí; no nos hubiéramos ido ‘De Viaje con los Derbez’”, señaló al recordar el reality del que la familia formó parte.

Además, Rosaldo se mostró agradecida de tenerla como hijastra y maestra a la actriz de la serie “La casa de flores". “Te lo voy a agradecer eternamente porque has sido nuestra maestra en muchos momentos de nuestras vidas, nuestra guía y también quien nos ha jalado de las orejas. Ahora que ya supimos acomodarnos y que llevamos muchos años en terapia, que hemos trabajado mucho en nosotras mismas, ahora podemos decir que tenemos un relación, tan hermosa como antes, pero mucho más sana, fuerte y firme”, remarcó.

VIDEO RECOMENDADO

Magaly Medina revela por qué Vania Bludau habría terminado con Frank Dello Russo.

Magaly Medina revela por qué Vania Bludau habría terminado con Frank Dello Russo.