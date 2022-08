La Miss Perú, Alessia Rovegno, se encuentra ya enfocada en lo que será su próxima participación en el Miss Universo. Por ello, la hija de Bárbara Cayo voló hasta los Estados Unidos para ver lo que será su preparación y así quedar acorde al acontecimiento donde representará a nuestro país con su belleza.

Alessia Rovegno no llegó sola sino que lo hizo de la mano del organizadora de este certamen en el Perú, es decir, Jessica Newton, quien la dirige en cada uno de los aprendizajes que va obteniendo en su paso por los Estados Unidos.

La modelo y cantante fue entrevistada por el programa Amor y fuego y ahí le preguntaron sobre los recientes “me gusta” que su amiga Valery Revello recibió por parte de su novio Hugo García.

El programa de Rodrigo González y Gigi Mitre evidenció que los likes que Hugo García le dio a Valery Revello habían desaparecido por lo que consultaron a la miss Perú si había sido ella quien le pidió a su novio quitarlos.

“Yo me considero una persona cero celosa, Hugo sabe que tiene la libertad de hacer lo que quiera. Y jamás le diría que quite un like, jamás le diría que deje de followear a alguien, jamás le diría nada. Valery es mi amiga, la quiero muchísimo, confío en él a ojos cerrados”, dijo.

Sin embargo, Alessia Rovegno aclaró que no era celosa y que Valery Revello es una gran amiga suya.

“También la saludé por WhatsApp (en su cumpleaños) Ella es mi amiga, Valery es lo máximo, me cae súper bien”, añadió.