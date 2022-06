Alessia Rovegno, de 24 años, es una de las favoritas para llevarse la corona del ‘Miss Perú 2022′ el próximo martes 14 de junio. A pesar de que en las últimas semanas ha recibido gran cantidad de críticas por sus polémicas respuestas y su pésimo desenvolvimiento ante cámaras, la modelo se muestra firme y sorprende al responder a sus detractores.

Durante una entrevista con Trome, la novia de Hugo García aseguro que no se amilana ante las críticas y señaló que con mucho trabajo superará los problemas de oratoria que tiene.

“Si bien he trabajado en el mundo de modelaje desde muy chiquita, nunca he tenido esa interacción realmente con la cámara y hablar ante ella. Es todo un reto para mí porque en mi trabajo de modelaje, vas a la sesión de fotos, haces las fotos, trabajas y te vas, te pagan por eso. Esto es más un tema de estar dispuesta a programas de televisión, conversar por lives, conversarle a tu público, que me encanta, pero es algo nuevo”, manifestó la joven.

En otra parte de la conversación, la hija de Bárbara Cayo reveló cuáles son sus debilidades y fortalezas. “Mi debilidad es más que todo estar tan expuesta al hablar ante cámaras porque antes iba a una sesión de fotos, estaba ante cámaras, sí, pero es muy diferente ser -por ejemplo- conductora, conversarle a la cámara. Creo que mi debilidad va por ahí”, expresó Alessia Rovegno en referido medio.

“Y mi fortaleza, creo que el haber estado en el modelaje me ayuda mucho que conozca mis ángulos, el tema de fotografía, la disciplina, la perseverancia, el esfuerzo. Sé perfectamente lo que implica estar en un concurso como este o como en el Miss Universo, hay mucha disciplina”, agregó.

