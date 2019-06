Alexandra Hörler publica "desenfadado" mensaje tras confirmar ruptura con Luis Castañeda Pardo

La periodista Alexandra Hörler compartió en su cuenta de Instagram un "desenfadado" mensaje tras confirmar el fin de su relación con Luis Castañeda Pardo, hijo del exalcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio.

El mensaje que publicó Alexandra Hörler hace referencia al valor que se da como mujer, pese a que muchas personas puedan llamarla “mala mujer”.

El mensaje que no es propio de la periodista Alexandra Hörler, pero que al parecer le gustó y que lo compartió dice los siguiente:

"Y hay quienes dicen por ahí que soy una mala mujer...Porque alzo la voz, porque soy independiente, porque no necesito de nadie. Porque no me molesta abrir mi puerta (aunque agradezco y aplaudo cuando lo hacen), por eso soy una mala mujer. Porque no me dejo, porque no me quiebro, porque me sacudo las lágrimas, me acomodo el escote y sigo adelante".

El mensaje continúa: "Porque no nací sumisa ni callada, no soy quieta ni frágil. Soy soberbia, entradora, fuerte y estridente. Porque cuando llego a algún lugar se nota y cuando me voy...se siente. Es decir, hay quienes me llaman mala mujer porque me hago respetar. Y si es así, entonces Sí, soy una "mala mujer"...Y ME ENCANTA COMO SOY!".

Hace unos días, Alexandra Hörler aseguró que no tiene que responder por las acusaciones contra el ex candidato a la alcaldía de Lima.

"Tu novio cobra coimas y tú despotricas... qué bacán", escribió un usuario a la periodista. A esto, ella contesto: "Yo no tengo más novio y menos suegro. Yo no soy responsable de los problemas o temas de otros, temas con los que jamás tuve que ver xq no fueron en mi momento ni he tenido ningún beneficio".