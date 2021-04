Alexandra Horler reveló que ella y su familia decidieron vacunarse contra el COVID-19 en Estados Unidos. Asimismo, la periodista deportiva lamentó que la vacunación en Perú avance lentamente.

El diario La República conversó con la rubia donde dio su versión acerca del proceso de vacunación en EE. UU.

“Hay mucha gente que dice “ay, los privilegiados”. Yo creo que esto, lamentablemente, es producto de la desigualdad que existe en nuestro país, esto termina generando un poco de resentimiento, envidia en la gente y reaccionan de esa manera, si ellos pudieran tomarían la misma decisión”, sostuvo en referido medio.

“No es mi culpa que la vacunación en el país no avance. Ya no solo se mueren personas de 80 o 70 años, ahora son de 20, 30 o 40 años, y honestamente yo no quería ser una de ellas. (…) Es una cuestión de poner primero tu salud”, añadió.

Recordemos que hace unos días, la comunicadora confirmó que se encuentra oficialmente en una relación sentimental con el odontólogo Juan Francisco Pardo.

“Enamoradísima, lo tengo que admitir, es algo que no he admitido nunca. Estoy feliz, estamos felices, tenemos una relación maravillosa y quiero que siga aquí, por eso lo cuido y quiero que se mantenga alejado de la tele”, contó en ‘D’Mañana’ de Panamericana Televisión.

