Tras el último y polémico comentario que lanzó Nicola Porcella a su compañera de conducción Karina Rivera en pleno programa en vivo, muchos personajes del medio han salido al frente a pronunciarse y rechazar tajantemente este accionar.

Una de las personas fue la periodista deportiva Alexandra Hörler, quien mediante su cuenta oficial de Twitter envió fuerte mensaje al exchico reality, quien mencionó que "nadie se gilea a Karina más que los gerentes del canal que nos van a poner la plata”.

“Callar ante estas situaciones es avalar y normalizar estas actitudes. No calles porque estás al aire. No calles porque hay más gente para no hacer problemas. Si alguien te ofende así, el problema es él, no tú. Él es el equivocado, no tú. Tú sólo ejerce tu derecho al respeto y dignidad”, escribió la comunicadora.

Asimismo, hizo hincapié en que si en algún momento alguna mujer, sea quien sea, atraviesa una situación similar, no debe callarse, por el contrario, debe ejercer su derecho a la defensa.

“Estas ‘bromas’ son bajas. No dan risa, dan rabia. Es una falta de respeto y, además, descolocas, incómodas y dejas vulnerable a tu compañera. Date tu lugar y ponlo en el suyo. Las mujeres no son pedazos de carnes por los que se paga”, manifestó.

Cabe recordar que Alexandra Hörler ha tenido varios episodios similares al de Karina Rivera, debido a varios desatinados comentarios de su compañero de conducción, Gonzalo Núñez.

Captura: Twitter

TE PUEDE INTERESAR