Alexandra Hörler terminó con Luis Castañeda Pardo: "no tengo más novio y menos suegro"

Alexandra Hörler confirmó que ya no es pareja de Luis Castañeda Pardo. A través de Twitter,la periodista deportiva aseguró que no tiene que responder por las acusaciones contra el ex candidato a la alcaldía de Lima.

"Tu novio cobra coimas y tú despotricas... qué bacán", escribió un usuario a la periodista.

Sin dar detalles de la ruptura, Alexandra Hörler señaló que ya no tiene novio ni suegro: "A ver, lo voy a decir solo una vez porque no debo explicar mi vida íntima. Yo no tengo más novio y menos suegro. Yo no soy responsable de los problemas o temas de otros, temas con los que jamás tuve que ver xq no fueron en mi momento ni he tenido ningún beneficio".

En ese sentido, la periodista afirmó que las acusaciones contra Luis Castañeda Pardo serán determinadas por la justicia.

"Ese tema es parte de la justicia y ellos determinarán responsabilidades. Yo respondo sólo por mí y si me van a juzgar háganlo por quién soy yo y mis actos, ni por los de otros. Tengo una vida y carrera derechas y no permito más insinuaciones ni insultos que he venido leyendo", escribió Alexandra Hörler.

Como se recuerda, Alexandra Hörler y Luis Castañeda Pardo fueron vistos por primera vez en octubre del año pasado.