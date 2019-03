Alexandra Hörler: “uno tiene que trabajar mucho para vivir de su pasión”

Su pasión por el deporte nació al lado de su primo, a quien hoy considera su principal mentor. La periodista Alexandra Horler es una mujer independiente y de retos, que ha sabido luchar en contra del machismo, derribando las barreras del prejuicio. Actualmente se está preparando para iniciar un nuevo desafío junto al diario El Bocón.

¿La pasión por el deporte te nace desde muy niña? Así es, en vez de estar con las Barbies, yo estaba en la calle jugando una “pichanguita”. Amaba el fútbol, iba al estadio con mi primo, quien ya falleció hace años, pero al que le debo toda la pasión por este deporte.

Iniciaste en la televisión con el mundo deportivo, ¿cierto? Sí y fue una bendición. Recuerdo que me llamaron para un casting, justo cuando pensaba que no tendría oportunidad en el periodismo deportivo por ser mujer. Sin embargo, gracias a este llamado entendí que uno tiene que trabajar mucho para vivir de su pasión.

¿Te ha tocado vivir situaciones machistas en el trabajo? Sí, ahora menos, pero aún existe. Cuando inicié en el periodismo deportivo, solo éramos tres mujeres en el medio y el menosprecio estaba presente, tratando de ponerle nombre y apellido a tus logros. No es justo que te desprecien por ser mujer, no creo que solo los hombres hayan nacido con un chip especial para entender el fútbol.

¿Durante tu tiempo en los medios consideras que te has ganado riñas gratis? La televisión es casi el núcleo de los chismes, a veces te buscan el pleito. Yo he preferido hacer una carrera de perfil bajo, manteniéndome alejada de los escándalos. Nunca he querido meterme en ese tipo de cosas.

Después de cinco años, ¿crees que tu episodio con Antonio Pavón fue una mancha en tu carrera? No, para nada. Ha pasado tanto años que ya ni me acuerdo (risas). Fue algo normal, lo conocí, no funcionó y chau. Después de esa experiencia, prefiero no involucrarme con alguien de este medio, no me hace gracia que la persona con la que salgo esté hablando de lo que hacemos o no.

¿Te molestó que a raíz de esto se ponga en tela de juicio tu capacidad como periodista? Claro, fue algo que nunca acepté. Muchos cuestionaron mi trabajo por tener a lado a esa persona y en realidad no tenía nada que ver una cosa con la otra.

¿Te roba el sueño el ser madre? No, no siento que el objetivo de mi vida sea reproducirme. Tengo ambición de crecer como profesional. Si en algún momento llega, genial, pero en realidad por ahora ni creo en el matrimonio.

Cuéntanos acerca de este nuevo proyecto deportivo con el diario El Bocón… Es un programa de entrevistas a deportistas, pero desde una visión un poco más casual, más íntima. Buscamos conocer sus otras pasiones.

¿Con este proyecto haces tu reingreso al mundo deportivo? Sí, estuve un año fuera del deporte, pero igual siempre he estado ligada de una u otra forma.

Para concluir, ¿qué le dirías a la Alexandra de hace 10 años? “No llores, tonta, la gente es así. Sigue para adelante”, le diría eso porque me dolía escuchar las críticas y lloraba pensando que no iba a lograr nada, pero aprendí que nadie debe dejar que alguien lo humille.

