La modelo venezolana Alexandra Méndez, más conocida en el mundo de la farándula como la ‘Chama’, no tuvo reparo en comentar sobre nuestro seleccionado Christian Cueva, a raíz del avance emitido sobre “El valor de la verdad” de Shirley Arica, donde asegura que tuvo “un encuentro” con el futbolista.

Aseguró que está cansada de hablar de él, pero sabe que el jugador jamás cambiará de actitud.

“Qué fastidio hablar de ese tipejo, es un mentiroso y tramposo. La misma historia le dijo a Shirley, de que estaba mal con la esposa, que estaban separados, que solo hablaba con ella por sus hijos y más cuentos”, expresó indignada la modelo al diario Trome.

También comentó que cuando el futbolista intentó acercarse a ella, al instante le escribió a su esposa Pamela López, sin embargo, ella hizo caso omiso.

“Pobre esposa que no se valora y más bien acepta reiteradas veces este tipo de humillaciones. Yo le escribí (a la esposa) para contarle, porque (Christian) me tenía cansada y ella no quiso creerme, luego salió a defender al marido”, dijo.

“No cambiará jamás. Es pen... y lo será por siempre, y más si la esposa se lo permite”, finalizó diciendo la modelo.