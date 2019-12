Alexandra Méndez “La Chama” reveló que Christian Cueva le “insistió” luego que ella se negó a tener algo con él. Sin embargo, la modelo contó un hecho grave sobre el seleccionado nacional.

En el programa “Magaly TV La firme", Alexandra Méndez reveló que tuvo que bloquear al futbolista porque no dejaba de escribirle: ”Hasta lo bloqueé y de otro chip me escribió. Yo tengo todas esas conversaciones. Me llamaba por Facetime, imagínate”.

La modelo también descartó que Cueva la haya invitado a Brasil: “A mí no me invitó a ningún lugar porque no tenía manera de llegar a eso. Como lo había parchado, se sintió como tonto, no sabía qué inventarse, insistía. (Me decía) “te lo juro Chama, dame una oportunidad”. Yo le digo “mira tú ni me gustas, en qué momento te he dado alas, si me sigues insistiendo le voy a escribir a tu mujer””.

Grave revelación

“La chama” contó que una vez, un grupo de amigos y ella acudieron a un restaurante y se encontraron con Christian Cueva, quien bebió alcohol en el lugar. De acuerdo a Alexandra Méndez, la PNP detuvo a Cueva cuando manejaba y para evitar pasar por el control de alcoholemia, “coimeó” a un agente policial.

“Saliendo del restaurante, cuando todos ya nos íbamos, él nos jaló a varias personas porque nos abrieron por el estacionamiento y nos paró la policía porque ya era tarde. Él como había tomado en el restaurante, llega y lo paran y él tiene que soplar. Para no soplar (el alcoholímetro), le dio dinero al policía”, contó.

En ese sentido, el futbolista le habría pedido dinero a Alexandra Méndez: ″Nadie tenía dinero en efectivo (...) yo le dije tengo 20 soles y 100 dólares. Me dijo préstame los 100 dólares y yo se los di los 100 dólares. Nadie más tenía plata. Él le dio los 100 dólares al policía. Entonces yo le dije (cuando le escribía por Instagram) “si tú no quieres que también de paso diga esto (del incidente policial), porque quedarías peor, así que hazme el favor y déjame de molestar”".

“Le dijo a su esposa que la única comunicación que él tenía conmigo era para pagarme los 100 dólares, 100 dólares que se fue de viaje y nunca me los pagó”, agregó.