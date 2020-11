Alexandra Méndez no se calló nada y reveló en una entrevista exclusiva detalles inéditos de su vida personal, sentimental y laboral. Y es que la modelo confirmó que tiene una “relación abierta” con un empresario estadounidense.

La venezolana señaló que Chris Denha solo es un chico al que quiere mucho y que no se ha llegado a concretar una relación formal debido a la distancia.

“Conocí a una persona en la boda de Laura Spoya, lo quiero, lo respeto, nos vemos, hablamos todo el día, nos hemos ido de viaje y ahora tenemos un paseo planificado por su cumpleaños. Su familia me adora y yo a ellos, conozco a sus amigos, pero soy una persona ‘abierta’ con él, en el sentido de que no tenemos nada formal, pero existe una relación ‘abierta’ por la distancia”, comenzó contando.

Por otra parte, Méndez confesó que el futbolista ‘Churrito’ Hinostroza le habría escrito en más de una ocasión y que debido a esa insistencia lo habría bloqueado de sus redes sociales.

“El que me escribe siempre y me tiene harta es el ‘Churrito’. Lo he bloqueado de todos lados, no lo conozco ni lo quiero conocer. Antes me escribía al Facebook y me decía cosas. Hace poco vi que me escribió al Instagram y quedó totalmente declinada su solicitud de mensaje”, contó a Trome.

