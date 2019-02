Alexandra Méndez 'La Chama' le responde a Magaly Medina con fuertes chats de Poly Ávila

Alexandra Méndez 'La Chama' hizo públicos varias conversaciones de Paula 'Poly' Ávila ante algunos chats difundidos por Magaly Medina en su programa 'Magaly TV La Firme'.

En una de las conversaciones, Paula Ávila se mostró conforme con la eliminación de los videos en los que aparecía con Alexandra Méndez y Nicola Porcella: "Si, menos mal que borraste", señaló.

"La 'Chama', Ignacio (Baladán) y Nicola (Porcella) que son las personas públicas que se podrían ver afectadas, no voy a declarar para ningún programa. Solo diré que no quise hacer esto público porque no tengo un culpable y podría manchar a mucha gente conocida que quiero", señala Poly Ávila en otro mensaje.

HAY MÁS...