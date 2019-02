Alexandra Méndez 'La Chama' muestra chats de Poly Ávila tras fiesta en la que fue drogada

Alexandra Méndez 'La Chama' se presentó en el programa 'Válgame Dios' para dar su versión tras la grave denuncia que realizó Paula 'Poly' Ávila, quien fue drogada en una fiesta el fin de semana pasado en Asia.

Durante el programa, Alexandra Méndez entregó las conversaciones que tuvo con Paula Ávila al día siguiente de la fiesta en la que fue drogada. En estas, la chica reality aceptó que no sospechaba de su amiga.

"Si hay alguien por la que pongo las manos al fuego es por ti, por nadie más", escribió 'Poly' Ávila a 'La Chama'.

En otro momento, Paula Ávila se refirió a su expareja André Castañeda: "'Chamita' perdón. Sí, tienes razón en lo que dices. Quizás me cuesta reconocerlo, no tendría que haber llamado a André [...] yo no quiero declarar nada de nada".

Asimismo, Alexandra Méndez reveló el mensaje que 'Poly' Ávila dejó en un chat grupal horas después de lo ocurrido.

"Pero ya se que a ese tipo de reu, con esa gente, nunca más. Ahora sigo en la casa de André y va a venir Sam a hacerme compañía, André no está. Estaba re caliente, mal. Ya hablé con él para que no se meta... pero también entiendan. ¿Ustedes saben todas las cosas que pasan? Había gente que ni conocía y yo te juro en un momento me desmayaba", escribió en ese momento.

SE DEFIENDE

Por su parte, Alexandra Méndez aseguró que estaba incómoda con la forma en que se realizó la denuncia, ya que esta la habría dejado 'mal parada'.

"Lo que me molesta es la manera en que se ha manejado todo y que él (André Castañeda) nos ha dejado mal a nosotros 4 cuando habían 20 personas", dijo 'La Chama'.

