Alexandra Méndez 'La Chama' le responde a Poly Ávila: "confío en la justicia"

Paula 'Poly' Ávila rompió en llanto al referirse a las fuertes declaraciones que su amiga Alexandra Méndez 'La Chama' realizó sobre ella en televisión tras la fiesta en una casa de Asia donde terminó drogada en contra de su voluntad.

Tras la publicación de Poly Ávila en Instagram, Alexandra Méndez aseguró que no ha intentado desvirtuar la grave denuncia que realizó la argentina.

"¡Dije que era su manera de hablar! ¡No desvirtué nada!", escribió 'La Chama' en Instagram. Además, compartió un video de sus declaraciones del último jueves en el programa de Rodrigo González.

"Yo también quiero que se aclare todo y confío en la justicia", agregó Alexandra Méndez en sus historias.

Asimismo, la modelo compartió una frase: "El tiempo es juez tan sabio que no sentencia de inmediato, pero al final da la razón a quien la tiene".

Poly llora

Poly Ávila ha sido la protagonista de las portadas de los medios peruanos tras denunciar que fue drogada en una fiesta de Asia. Sin embargo, la modelo quedó decepcionada al ver que su amiga Alexandra Méndez difundía audios y conversaciones aparentemente en un intento de desvirtuar el tema.

Por este motivo, la ex combatiente compartió un video en el que defendió a su ex pareja André Castañeda de las críticas de Alexandra Méndez: "No sé como pueden estar usando todo esto para desvirtuar el tema. De verdad tengo mucha cólera, quiero que todo esto se acabe y encuentren al culpable", dijo.

