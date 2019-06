Alexandra Méndez olvida a Nicola Porcella y es captada besando a guapo extranjero│VIDEO

Alexandra "La Chama" Méndez fue captada paseando por las calles de Lima con un guapo joven estadounidense.

Sin embargo, al ver las cámaras de "En exclusiva", "La Chama" fue sorprendida por el joven y se dieron un beso, confirmando que existe algo más que una amistad.

Al ser consultada sobre su relación con norteamericano Chris Denha, amigo de Laura Spoya y su esposo, la modelo venezolana explicó que nunca se ha ocultado, pero no quiso confirmar si ya es su pareja.

"Nos conocimos en la boda de Laura y bueno, no es un secreto. También salieron imágenes de nosotros (...) No es el primer viaje que hacemos juntos, ya hemos hecho muchos", explicó.

Se conoció que Chris Denha es un exitoso empresario, pero "La Chama" aseguró que eso no es importante: "Son cosas que no sé, a mi no me importan y que de verdad a mí me dan totalmente igual porque yo lo valoro por la persona que es, no por si tiene plata o no tiene plata".

Asimismo, Alexandra Méndez contó que no tiene comunicación con Nicola Porcella.

"No, no creo (...) no he hablado con él estos días", señaló.