La modelo venezolana, Alexandra Méndez, vuelve a burlarse de nuestro seleccionado nacional, Christian Cueva, por su próximo matrimonio con la madre de sus hijos, Pamela López.

Esta vez, la popular ‘Chama’ se contactó con Rodrigo González para que - a través de sus redes sociales - el jugador escuche este provocador mensaje:

“Cuevita al fin, seguirás sacando la vuelta, pero al fin casado”, se le escucha decir a la modelo en un audio difundido por “Peluchín”.

Además, aprovechó para desearle lo mejor a los futuros esposos. “No voy a pasar la oportunidad de desearle a mi amigo Cuevita, felicitarle y desearle lo mejor en esta temporada navideña, perfecta para que una pareja consolidada se case... una pareja tan linda, tan unida, tan amorosa, tan respetable, tan ejemplar se case”; dijo con evidente sarcasmo.

Como se sabe, el exjugador del Santos regresó al Perú en medio de varios rumores de infidelidad a su pareja. Luego, se hizo público el anuncio de la boda para el próximo 21 de diciembre, según conformó el mismo Rodrigo.

Este lunes, la ‘Chama’ reveló en el programa “Magaly TV La Firme” las conversaciones que tuvo con la novia del jugador - hace más de un año - luego de contar que Christian Cueva la afanaba.

En el programa “Magaly TV La firme”, la modelo venezolana presentó por primera vez los pantallazos de esta conversación que ambas tuvieron.

“Yo le comenté a mi esposo y él me dio una versión muy diferente a la que tú relatas. Él ahora actuará legalmente según lo que me comenta. Yo solo te pido con el corazón en la mano que puedas comentarme la verdad, yo sabré entender todo. Tengo dos versiones diferentes pero no tengo ninguna prueba de nada”, le dijo Pamela López a Alexandra Méndez en ese momento.

[PUEDES VER] Pamela López se luce junto a Christian Cueva tras fuertes revelaciones de “La Chama”│FOTO