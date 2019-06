Alexandra Méndez al oír al Zorro Zupe en EVDLV: "Me quiero ir" | VIDEO

El periodista Beto Ortiz lanzó un nuevo adelanto de El Valor de la Verdad de Ricardo Zuñiga, más conocido como el "Zorro Zupe".

En este adelanto, se puede oír a Beto Ortiz preguntándole al "Zorro Zupe" sobre Alexandra Méndez: "¿Terminó "La Chama" en un estado deplorable en la boda de Laura Spoya?".

Al oír su nombre, Alexandra Méndez solo atinó a decir: "Me dijiste que no ibas ha hablar de mí, dijiste que no ibas a hablar de mí. Me quiero ir".

Sin embargo, terminó quedándose en el set, mientras el "Zorro Zupe" contaba. "La Chama había combinado tequila, el jager y "La Chama" dentro de su borrachera me decía, déjame maldito Fox". A esto, la venezolana contó: "Yo le hablaba en inglés, estaba en otro planeta".

También revelaron que al día siguiente, Alexandra Méndez le dijo al "Zorro Zupe": "Me arruinaste la fiesta ayer, no me pude ir con ese macho".