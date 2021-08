¡Dejó en shock a todos! Alfredo Adame fue invitado al programa de “Amor y fuego” para explicar por qué había decidido delatar a Laura Bozzo ante las autoridades mexicanas por el presunto delito de defraudación fiscal. Sin embargo, en medio del programa lanzó misiles contra Magaly Medina .

Según el actor de telenovelas, él no es una persona conflictiva, pero cuando alguien se mete con su persona entonces decide atacar ‘sin miedo’, así como lo hizo contra Laura Bozzo hace días.

Por ese motivo, Alfredo Adame recordó la última entrevista que tuvo con Magaly Medina, en donde ella lo tildó de “misógino” y hasta le dijo “chinga tu ma...” al finalizar el programa.

“A mí me habló una tipeja de Perú que se llama Magaly Medina, que es una expresidiaria, alcohólica y drogadicta (...), que no tiene carrera. Me invita a su programa... y yo creí que fui a un programa de una mujer decente, pero me sale una corriente y vulgar en televisión”, dijo Alfredo muy molesto, pero Rodrigo Gonzáles le puso un alto antes de que continuara.

“Alfredo, para decir las cosas que estás diciendo... Alfredo te pido, por favor que te detengas (...) No tener miedo no significa atropellar y enfrentar de esa manera”, señaló un incómodo ‘Peluchín’.

“Yo tengo una virtud o un defecto, yo le digo sus verdades a las malas personas, hombres o mujeres. ¿Por qué lo puedo hacer? Porque soy Alfredo Adame (...) Si tú me faltas el respeto, entonces yo también te falto el respeto”, se defendió el artista mexicano.

