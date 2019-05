​Hermana de Antonio Pavón lo defiende tras llamar "indios marginales" a peruanos: "no es racista"

Alicia Pavón, la hermama del torero Antonio Pavón, salió en defensa de su hermano quien fue acusado por una periodista de Diario Ojo de haberla tildado de "india marginal".

No solo eso, Antonio Pavón también tildó de "marginal" a Magaly Medina, quien era amiga suya y quien lo hizo conocido en el espectáculo local.

Pese a todas las acusaciones en su contra, Alicia Pavón defendió a su hermano y aseguró que él no es racista. Sin embargo, la española precisó que no va defender lo indefendible, esto en clara alusión a las respuestas que tuvo el ex de Sheyla Rojas.

Un usuario le hizo este mensaje a Alicia Pavón: "Aconséjale a tu hermano que se baje de su nube y que nunca se olvide de que una marginal como él dice le dio de comer y que nunca se olvide de que su hijo es peruano y siempre lo será! La vida es boomerang! Tarde o temprano va a necesitar del Perú de nuevo y OJALÁ le cierren las puertas porque es un malagradecido! Y así lo defiendas, ya la fama de racista lo tiene bien tatuado y el peruano nunca lo olvida".

La respuesta de Alicia Pavón fue la siguiente: "No voy a defender lo indefendible, no me gusta que conteste a comentarios feos de esa forma, lo mejor es no hacer caso o directamente eliminarlo. Pero se que no es racista, de eso estoy segura al 100x100".

