Alicia Pavón decidió pronunciarse nuevamente para “Modo Espectáculos” sobre el gran escándalo que se ha desatado tras las últimas declaraciones del abogado de Sheyla Rojas, quien asegura que Antonio Pavón no le pasa pensión de alimentos a su pequeño hijo hace 60 meses.

“Cuando cuestionan a mi hermano como papá me parece tan triste, tan vergonzoso, tan sucio, al final todos somos víctimas de Sheyla. Cómo un abogado puede seguir defendiendo a su cliente, que él papá de su niño no le pasa la mensualidad por sesenta meses, eso es mentira. Porque además es tan fácil de demostrar con los vouchers que gracias a Dios existen”, comenzó diciendo.

“Él pasaba esa mensualidad (S/ 3500) cuando tenía una situación económica más cómoda. Ahora mismo no la tiene y él pidió el cambio de conciliación y está en proceso... él no está incumpliendo, sigue pagando, no paga el monto completo, lo ha explicado, pero él sigue pagando dentro de sus posibilidad, él jamás se ha desentendido de su hijo”, agregó.

Por su parte, la defensa de la exconductora de ‘Estás en todas’ asegura que la vida de Pavón, como él mismo muestra en sus redes sociales, no va acorde a lo que le pasa mensualmente a su hijo.

“Si un padre que vive una vida de lujos, como ustedes ven en las redes, ha pedido la mano, ha entregado el anillo, se va a casar... quién va a hacer una boda y supuestamente no tiene. No puede decir que no tiene”, afirmó.

“Yo creo que es de egoístas no dejar que papá e hijo disfruten tanto él uno del otro, ahí está mi pena, que al final el dañó psicológico lo hace ella a una familia entera”, finalizó Alicia Pavón.

Alicia Pavón se refiere al escándalo entre Sheyla y Antonio - Ojo