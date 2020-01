​Almendra Gomelsky reclama programa infantiles en TV y revela que... [VIDEO]

Almendra Gomelsky lamentó que en la actualidad no existan programas infantiles en la televisión, dejándose de lado a los más pequeños de casa.

"Es una pena que los niños sigan existiendo, pero no tienen un programa que ver. Debemos inculcarles el interés de soñar, con tantos métodos nuevos y modernos. Ya los pequeños no juegan en la calle, no corren no se ilusionan, eso es trabajo de los padres", señaló Almendra Gomelsky tras realizar una firma de autógrafos como imagen de la tienda Sally Beauty, que inauguró su tienda en Mega Plaza.

Consultada sino le gustaría estar detrás de un espacio infantil al mismo estilo de Nubeluz, Almendra Gomelsky dijo que "me encantaría, tengo conocimientos, experiencia, pero también hay mucha gente que lo tiene. En Nubeluz trabajamos más de 200 personas. La cosa es que se haga para aquellos niños que ven cable o paran jugando con la tecnología. La cosas modernas se pueden hacer, pero con valores".

De otro lado, Almendra Gomelsky se refirió al espectáculo de Nubeluz (que irá del 08 al 14 de febrero en el Parque de la Exposición). “Hay muchos nervios, estoy agotada por lo ensayos, más los años todos junto suma. Pero estoy muy ilusionada con el equipo y el cariño de la gente que nos espera. La gente quiere escuchar las mismas canciones y divertirse”, explicó.