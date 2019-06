Alondra García Miró sobre casa que habría adquirido con Paolo Guerrero: "Tres mansiones me he comprado"

Alondra García Miró llegó de Tailandia durante el partido de Perú Vs. Colombia y fue abordada por los medios para conocer si es que es verdad que se casará con Paolo Guerrero y si ya habría adquirido una millonaria residencia en La Molina.

"¿Te vas a casar en Punta Sal?, ¿te has comprado una casa en La Molina?", le preguntó el reportero. Ante esto, 'Alito' dijo entre risas: "te gustaría que te diga que sí, ¿no?, tres mansiones me he comprado".

"No he visto, no he visto, acabo de llegar a Lima", indicó por el partido de la selección ante Colombia, donde Paolo Guerrero fue uno de los titulares. Asimismo, Alondra García Miró sostuvo que la fecha de la boda en septiembre es falsa: "¿Qué boda? No, es mentira", comentó con una sonrisa en el rostro.