La empresaria y modelo, Alondra García Miró, dejó atrás su relación con el futbolista, Paolo Guerrero y así lo demostró en una entrevista para el programa ‘América hoy’ donde no tuvo reparos en responder incómodas preguntas sobre su ex.

Todo sucedió cuando la modelo se presentó en el evento ‘Model of the year Peru’ organizado por Natalie Vértiz, y el reportero de ‘América hoy’, Oswaldo Arteaga, se acercó a ella para preguntarle todo sobre su expareja.

“¿Cómo va el corazón?”, preguntó el reportero y ella sonriente contestó: “Tranquilo bien”. Luego el periodista le recordó que ella ha dejado de seguir en redes sociales a su expareja y que todos los medios le preguntan por él.

“Sí, es algo que me están preguntando últimamente, es normal y todo bien en verdad”, señaló Alondra tranquila, demostrando que ha superado esta relación y que hoy sigue con sus proyectos profesionales.

Pese a su buen humor de responder todas las preguntas, no quiso contar si aún mantiene comunicación con la familia de Paolo Guerrero. Como se conoce, la madre y la familia del futbolista eran muy cercanos a la modelo.

Sobre la exposición de Paolo Guerrero con su actual pareja en redes sociales dijo tajante: “No sé, no tengo nada de qué hablar al respecto, de eso no voy a responder porque no tengo nada que ver allí”. Finalmente, aseguró que no tendría problemas en ir como invitada a ‘América hoy’.





