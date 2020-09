Alondra García Miró salió al frente para desmentir lo dicho por Magaly Medina, de que se habría sometido a unos cambios físicos en el rostro, los famosos “retoquitos”. “Obviamente, ahora los filtros te cambian la cara, no significa que me haya tocado el rostro, ni me he sacado las bolas de Bichat, ni mucho menos”, señaló la modelo, quien aclaró que en el video que subió en sus redes se le ve diferente porque estaba hinchada y usó filtros.

“Me levanté hinchada en la mañana porque era demasiado temprano y me había ido a dormir demasiado tarde, y además usé filtros”, precisó.

ACLARA

También, indicó que si comparan una foto de hace diez años con una actual, lógicamente se verán algunos cambios en su físico, así como en su rostro. “Que comparen una foto de cuando tenía 19 años, con una de la actualidad donde tengo 28, obviamente voy a cambiar, mis facciones han cambiado... pero eso no significa que me haya operado o me haya jalado el ojo. Con respecto a mi nariz, es la misma de siempre, con su cicatriz, así que por favor, quédense tranquilos”, aseguró la ‘ojiverde’.

LO QUE DEBE SABER

Alondra García Miró protagoniza la TN “Volverte amar” desde que se emitió al aire por América TV ha relegado al programa “Magaly TeVe La Firme”.