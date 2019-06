Alondra García Miró envía emotivo mensaje desde París: "no es lo mismo sin ti" | FOTO

Alondra García Miró se encuentra en París, Francia, y mediante sus redes sociales envió un emotivo mensaje al hombre más importante de su vida.

García Miró con los ojos rojos mando un emotivo mensaje a su papá, quien ahora se encuentra en Lima trabajando en un mural en la empresa que la modelo tiene.

No contenta con el tierno mensaje, compartió una linda fotografía con la Torre Eiffel atrás y donde afirma que la ciudad no sería lo mismo sin "Pa", etiquetando después a su padre, Rafael García Miró. "Parada fugaz en Paris y aunque no es lo mismo sin ti Pa. Es hermoso estar aquí", se lee en la descripción.

En un momento los usuarios creyeron que "Pa" hacia referencia a Paolo Guerrero, con quien se cree que han vuelto a retomar la relación.