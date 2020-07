La actriz y modelo, Alondra García Miró evalúa la posibilidad de crear su propio canal en la plataforma de videos YouTube a pedido de sus seguidores, quienes la quieren ver más seguido.

Así lo señaló la modelo en un video que colgó en sus historias de Instagram, donde respondió diversas preguntas de sus fans.

“Lo he pensado un millón de veces y no sé por qué no me he mandado a hacer un canal de YouTube. Es bastante trabajo también la idea es que salga un video toda la semana”, señaló Alondra García Miró.

“¿Pero de verdad les gustaría que tenga un canal? Si o no, y de qué les gustaría que hable. Me tendrían que decir qué tema les interesaría”, agregó García Miró.

Para felicidad de sus fanáticos, la modelo dejó abierta la posibilidad de que su actual pareja, el futbolista, Paolo Guerrero, pueda aparecer en uno de sus videos.

La actriz aclaró que por el momento se encuentra en la ciudad de Puerto Alegre, en Brasil. Aún no tiene claro cuando retornará al país debido al cierre de fronteras por la pandemia del coronavirus.

