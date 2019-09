Alondra García Miró no oculta más su amor por Paolo Guerrero, de quien habla abiertamente, completamente diferente cuando a inicios de año le preguntaban sobre su relación con el futbolista.

La modelo se mostró contenta al asegurar que este 2019 ha sido un muy bueno año, no solo en el trabajo sino también en el amor. Además de aclarar algunos rumores sobre una posible boda entre ella y el ‘Depredador’.

“Eso es mentira, lo he dicho varias veces, no sé de dónde han sacado esos rumores, pero no es verdad. Aprovecho en aclararlo, pese a que lo he respondido varias veces. No hay planes de matrimonio ni nada. Por ahora no, estoy enfocada en mi carrera, en mi trabajo, no hay planes”, declaró para ‘En boca de todos’.

Sobre su sociedad con Paolo Guerrero, Alondra aclaró que ella es la dueña de Mercatto Verde junto a su mejor amiga. Mientras que en el segundo de la tienda, el seleccionado y su amigo son los encargados, ya que invirtieron en ese negocio. Es decir, todos son un equipo pero cada quien manejaría sus ganancias.

“Es un proyecto que yo tenía con mi socia hace muchos años, con el tiempo y con la madurez empecé a trabajar un montón, con la novela, con las campañas, con las diversas cosas que me salieron, hicieron que junte para poner Mercatto Verde”, manifestó.

“Nosotros hicimos el concepto del segundo piso porque la casa era enorme, dijimos para hacer otro negocio, y ver quién lo quería tomar, y ahí entraron ellos y bacán. Lo máximo, súper chévere que estemos todos como equipo”, agregó, dejando en claro cómo fue que Paolo Guerrero decidió unirse con la modelo.