Alondra García Miró responde por primera vez sobre supuesta boda con Paolo Guerrero │VIDEO

La modelo Alondra García Miró habló por primera vez de la supuesta boda que estaría planificando para casarse con Paolo Guerrero a fines de este año. Si bien no quiso confirmar si la fiesta será en una playa privada, sí aseguró estar "feliz" en esta etapa de su vida.

"No voy a hablar del tema. Me cambia la cara, no tengo nada que hablar", fue la respuesta de Alondra García Miró ante las cámaras de América Espectáculos.

Sin embargo, la modelo admitió que cree en el amor duradero. "No voy a responder [...] quién no cree en las cosas duraderas, claro que sí".

Especulaciones

Luego que diferentes programas de farándula señalaran que la boda de Alondra García Miró y Paolo Guerrero será en una playa de Punta Sal, la modelo respondió lo siguiente: "Te juro que no sé, no entiendo, no sé de donde sacan, pero bueno, lo que hayan especulado son especulaciones, yo no voy a decir nada. Creo que lo importante es que estoy feliz, que estoy contenta".

Alondra García Miró también tuvo buenas palabras para doña Petroniña Gonzáles, madre del "Depredador".

"Ella sabe que yo le tengo un cariño muy especial, sabe que la quiero mucho y que siempre va a poder contar conmigo para lo que ella quiera".