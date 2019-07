Alondra García Miró no dejará solo a Paolo Guerrero e irá a la final al igual que Thaísa Leal

A través de su cuenta de Instagram, Alondra García Miró anunció que viajará a Brasil para estar presente en la final de la Copa América 2019. Coincidentemente, a ese lugar también irá Thaísa Leal, quien ya lo había anunciado días atrás. Por ello, sin duda habrá otro choque fuera de las canchas.

La “Ojiverde” le contó a sus fans que esta decisión de viajar es de último momento, pues una marca de zapatillas con la que trabaja la invitó. Ella viajará con un grupo de personas. “He venido a escoger unas cositas porque hoy día me llamaron a invitarme a la final de la Copa América. Así que nos vamos a ir todos en la mañana”, señaló emocionada Alondra.

Según la pareja de Paolo Guerrero, no estaba en sus planes viajar a Brasil; pero las cosas se habrían dado de sorpresa. “Estoy súper emocionada, porque en verdad no tenía pensado ir; estaba con un montón de trabajo. Pero hoy me llamaron. Vamos a ir un grupito y estoy demasiado contenta”, finalizó.

Se defiende

Por su parte, Thaísa Leal días atrás había confirmado a través de sus redes su presencia en la final. Pero lo que jamás imaginó es que una cibernauta la criticaría por eso. “Paolo se va a casar con Alondra. ¿Para qué quieres insistir y molestarlos? Ya das pena. Asúmelo y supéralo. Deja de molestarlos y trabaja, que pareces despechada”, le escribió una usuaria.

“Creo que soy la mejor ex del mundo, que no habla, que no contesta, ni nada. ¡Ay, por favor! Yo respeto mucho a las personas y pido lo mismo. Y más que eso, me respeto”, dijo la rubia.