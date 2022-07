La modelo Alondra García Miró continúa de vacaciones por Europa y cada vez publica más fotos donde se luce feliz y relajada en medio de las especulaciones de una ruptura con Paolo Guerrero.

La ‘ojiverde’ llegó a Mykonos, Grecia, el martes 26 de julio y compartió algunos videos en su cuenta de Instagram. Sin embargo, lo que más llamó la atención es que se encontró con un misterioso amigo, quien a su vez estaba con un grupo de peruanos en esa isla.

En las historias de Instagram, Alondra García Miró compartió algunas fotos de la salida nocturna que tuvo en Grecia. En las imágenes luce un sensual atuendo, dejando ver su trabajada figura.

Este miércoles, Alondra García Miró reapareció con dos fotos en las que presume su figura de infarto en bikini, aunque estas fotos, según la ubicación, fueron tomadas en Marbella, España.

Fotos: Instagram @alondragarciamiro

“Peace of mind” (tranquilidad de espíritu), se lee a modo de leyenda de la imagen publicada por la modelo.



Ethel Pozo asegura que Alondra García Miró y Paolo Guerrero ya terminaron

Durante el programa América Hoy, Ethel Pozo aseguró que Alondra García Miró está soltera: “Vamos a otra bella y joven también, y que ya lo dije aquí -y esto no lo dijo usted (Janet)-, solterísima está”.

“Te lo dije, esa nadie se las olía, pero yo ya sabía pues... tengo información”, admitió Ethel Pozo. “No cuentas”, reclamó Janet Barboza. “No, porque a mí no me gusta contar las cosas”, respondió Ethel. “Ella no lo ha hecho público, es algo que yo les he contado acá”, dijo.



