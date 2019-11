Enternecedor es el mensaje que la ahora empresaria, Alondra García Miró, compartió para su madre en sus redes sociales.

Cuenta lo mucho que la extraña y cómo afronta el día a día tras varios años de su dolorosa partida.

En su cuenta oficial de Instagram, la ‘ojiverde’ acompañó la dedicatoria con un par de fotografías inéditas.

“Eres y serás el amor más lindo de mi vida por siempre. No hay día que no te piense, que no te converse, que no te extrañe. Mi pedacito de cielo. Mi ángel, mi reina, mi todo. Te extraño tanto mamita linda. Te amo infinito. Con toda mi alma. Con todo mi corazón”, escribió la pareja de Paolo Guerrero.

Alondra, quien hace algunos meses inauguró su restaurante, agradeció el amor y los cuidados que su madre le dio.

“Gracias por cuidarme y por ser la luz que ilumina mi camino”, finalizó poniendo la exchica reality.