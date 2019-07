Alondra García Miró responde si es la "cábala" de Paolo Guerrero│VIDEO

Alondra García Miró y Paolo Guerrero ya no ocultan más que retomaron su relación, por lo que la modelo no duda al hablar sobre su pareja.

Una de las cosas que más comentan los hinchas es que la ex chica reality es la "cábala" de Paolo Guerrero, por lo que Alondra García Miró decidió responder si esto es verdad.

Según la modelo, su presencia en el estadio no influye en el rendimiento deportivo del capitán de la selección peruana.

"No (soy la cábala), nada que ver, yo no creo en las cábalas, no creo que haya sido la cábala. Yo creo que ha sido el trabajo que han hecho ellos, la disciplina, la responsabilidad, la entrega y mil cosas más", dijo Alondra García Miró a Latina.

Por su parte, Julio "Coyote" Rivera aseguró que Alondra García Miró es parte de su familia.

"Paolo es imagen de la escuela, Alondra por ser la enamorada también acompaña porque es parte de la familia", sostuvo el hermano del 'Depredador'.