Alondra García Miró fue interceptada por las cámaras del programa “Amor y Fuego”, donde reveló detalles de cómo va su relación sentimental con el futbolista Paolo Guerrero.

Cabe señalar que la modelo no se imaginó encontrar a los reporteros del programa que conduce Rodrigo González y Gigi Mitre fuera de su local de votación para poder entrevistarla.

“Felizmente me vine bien arreglada, sino me veían en otras fachas (...) Estábamos quedando con familiares para venir todos juntos a votar”, comenzó diciendo.

Sin embargo, su rostro cambió radicalmente cuando le preguntaron si se encontraba embarazada del seleccionado. Incluso hasta mostró su cintura para que comprueben dichos rumores. “No, ya me has visto. No no nada”, expresó.

“Todavía no nos casaremos, estamos tranqui, estamos bien la verdad. Prometido que les voy a comentar cuando sea el momento”, finalizó.

