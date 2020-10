Alondra García Miró estuvo enlazada con el programa “En boca de todos” para comentar la emoción que siente de saber que hoy es el último capítulo de la telenovela que protagoniza, “Te volveré a encontrar”.

Y es que la novia del seleccionado Paolo Guerrero se emocionó hasta las lágrimas al leer las palabras de su productor Miguel Zuloaga, quien a través de su cuenta oficial de Instagram destacó la gran labor de la modelo.

“Felicitaciones querida Alondra, por tu garra, valentía y profesionalismo. Iniciaste con temores y culminaste más segura que nunca. Tu mamá desde el cielo está orgullosa de ti. Falta mucho por recorrer y estoy seguro que tienes un futuro prometedor. Gracias por confiar en esta aventura que nos unió en una amistad eterna”, expresó.

En ese instante, la popular ‘ojiverde’ no pudo contener el llanto y le agradeció por haber confiado en ella para realizar este proyecto.

“Para mi Miguel es un ángel que me ha enviado mi mamá para poder emprender este nuevo viaje. No solamente ha sido maravilloso trabajar con él, sino que hay una amistad eterna para toda la vida. Lo respeto, lo adoro y le voy a estar infinitamente agradecida por la oportunidad que me dio”, manifestó Alondra emocionada.

Alondra García Miró se emociona con palabras de su productor - Ojo

TE PUEDE INTERESAR