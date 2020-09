Alondra García Miró volvió a negar que se habría realizado algunos retoques en el rostro, tal como lo informó en su programa Magaly Medina. La modelo señaló que todo se trató de unos filtros que uso en el celular, pues no había dormido lo suficiente y tenía el rostro hinchado.

“Mi rostro a los 17 años era diferente, recién entraba a la televisión, estaba más chiquita. Mis cachetes me imagino que el colágeno se pierde y cuando pasa el tiempo se pierde. Lo único que no es mía son los lentes de medida pero no a color, porque soy cegatona. No veo nada”, señaló en declaraciones al programa “En Boca de Todos”.

Asimismo, García Miró dejó sentado que no tendría problemas en decir si se operó. “Todas las mujeres somos bellas, no es momento de criticar, qué feo. Al contrario nosotras tenemos que levantarnos. Si e hubiera operado no tendría problema en decirlo. Me da rabia que digan cosas que no son”, precisó.

Finalmente, volvió a reiterar que amaneció con el rostro hinchado, pues no había dormido bien., “Estaba hinchada, por eso usé el filtro, muchas lo hacen. Yo ahora estoy feliz y contenta”, precisó no sin antes revelar que está muy feliz al lado de Paolo Guerrero con quien ya no tienen peleas.