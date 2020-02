La modelo Alondra García Miró decidió declarar sobre los fuertes rumores de un posible y cercano matrimonio con el futbolista nacional, Paolo Guerrero.

Y es que ante estas especulaciones, la exchica reality aclaró que por el momento no tiene planes de llegar al altar con el delantero. Sin embargo, la ilusión de casarse si está presente.

“Claro que sí (me gustaría), pero todo a su tiempo. Lo dejo en manos de Dios. Cuando tenga que ser, será. Cuando sea, lo contaré. En algún momento, esperemos que sí (me case). Por ahora ando súper enfocada en mi trabajo", expresó en entrevista a un medio local.

Asimismo, la expareja de Mario Irivarren comentó que si llega a contraer nupcias en algún momento, espera que sea hasta el fin de los tiempos. e

“Deseo, con todo mi corazón, un matrimonio para toda la vida. Hoy en día pasa mucho: empiezan los problemas, las papas queman y las parejas se separan. No es así. Uno tiene que tener compromiso con todo lo que haga”, confirmó.

Por otra parte, la popular ‘Ojiverde’ señaló que no se arrepiente de las decisiones que ha tomado a lo largo de su vida.

“Hoy en día no me arrepiento de nada de lo que he hecho. Me puedo haber equivocado, sí, pero es parte de crecer. Si estoy donde estoy, es por todo lo que he pasado”, finalizó.

TE PUEDE INTERESAR