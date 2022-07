Mucho se ha dicho sobre la supuesta ruptura entre Alondra García Miró y Paolo Guerrero. Y es que, en medio de la presentación del excapitán de la selección peruana en el club Avaí de Brasil, la ‘ojiverde’ se encuentra vacacionando en las playas de Europa.

Además, la pareja dejó de ser captada hace varios meses y los rumores más fuertes indicaban que el problema era el matrimonio: Alondra habría querido dar el siguiente paso, mientras que el futbolista se habría negado.

A propósito, Alondra García Miró señaló en varias ocasiones que quería contraer matrimonio y convertirse en madre. En una entrevista con la revista Cosas en el 2019, cuando había retomado su relación con el ‘Depredador’, la ‘ojiverde’ contó que lo más importante para ella era el sacramento del matrimonio debido a que es creyente.

“Para mí lo importante es el compromiso, con tu pareja y con tu hogar, el sacramento del matrimonio. Hasta me he preguntado si uno se puede casar solo por religioso, porque preferiría hacerlo de esa manera, que con todo el papeleo legal, que finalmente no te ata a nada. El sacramento te ata realmente de corazón, con el amor. Mucha gente no se separa por razones económicas, y termina amarrada por un tema material. ¡¿Eso para qué?! El reto está en aprender a cultivar el amor en el día a día, en saber reinventarlo, así como uno se quiere reinventar en otros aspectos”, dijo Alondra García Miró.

Asimismo, aseguró que la gente no se tomaba en serio el matrimonio: “Pero el sacramento del matrimonio es algo distinto. Te casas para estar juntos “en las buenas y en las malas, en la salud y la enfermedad”, hasta viejitos”.

En esa misma entrevista, Alondra García Miró admitió que quería tener hijos: “Me muero por ser mamá. Pero no pronto”, dijo.

Ya en el 2020, la modelo insistió con este tema en una entrevista con Somos: “Deseo, con todo mi corazón, un matrimonio para toda la vida. Hoy en día pasa mucho: empiezan los problemas, las papas queman y las parejas se separan. No es así. Uno tiene que tener compromiso con todo lo que haga”.

Paolo Guerrero se habría negado a casarse

En marzo de 2022, el diario Trome reportó que la pareja se había distanciado porque el capitán de la selección peruana habría pedido a Alondra García Miró que deje de ser “tan intensa” con el tema del matrimonio.

Tras esta solicitud de Paolo Guerrero, quien estaría harto del tema del matrimonio, Alondra García Miró regresó a vivir al departamento de Barranco “sin exigir nada” a cambio. En ese sentido, la pareja se habría reconciliado otra vez, pero el diario reportó que Alondra García Miró “no puede con su genio y no se aguanta” al insistir con el matrimonio.

Por su parte, la conductora Janet Barboza contó qué ocurrió entre la pareja: “Ojo, esto me lo contó uno de los mejores amigos de Paolo y el chisme es que Paolo quería tener un bebé con Alondra, y ella aceptó, siempre y cuando primero se casen”,

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Magaly Medina vs. Jazmín Pinedo: ¿Cómo inició el enfrentamiento entre ambas conductoras?

El intercambio de palabras entre Magaly Medina y Jazmín Pinedo está dando mucho que hablar. ¿Qué fue lo que ocurrió entre ambas? Te lo contamos en este video.