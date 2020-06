Cabe mencionar, que la TN “Te volveré a encontrar” significó el debut protagónico de la pareja de Paolo Guerrero. En los pocos meses que se emite la ficción, la modelo se ha ganado el cariño del público con su carisma y versatilidad.

Ahora, “Alito” ha demostrado que está dispuesta a todo con tal de lograr sus objetivos, incluso, protagonizar escenas de apasionantes besos, como el que tuvo su personaje ‘Lucy’ en la ficción de América Televisión.

Y es que en un adelanto de “Te volveré a encontrar”, publicado en la cuenta de Instagram de América Televisión, se puede ver a ‘Paolo’ (Pablo Heredia) besando sorpresivamente a ‘Lucy’ (Alondra García Miró).

¿Qué sucedió? El hijo de Rosa María se encontró con su examante, Emilia, en el restaurante al que fue con la mejor amiga de Vitucho, así que para evitar que los vieran, no tuvo mejor idea que besarla y pasar desapercibidos.

El pasado mes de abril, la modelo Alondra García Miró estuvo envuelta en la polémica luego que su pareja, el futbolista peruano Paolo Guerrero, se pronunciara sobre su carrera como actriz y dijera que no le gustaría ver a su novia besando en la ficción a otra persona.

Sin embargo, para evitar malentendidos, Alondra no tuvo reparos en referirse al tema y aclarar que el delantero de la selección nacional de fútbol la ha apoyado en sus decisiones en todo momento. Además, dijo que tanto el deportista como su familia están “orgullosos” por su crecimiento.

“Está bastante orgulloso al igual que mi familia. Mi papá me escribió diciéndome que está súper orgulloso de mí y todos me han felicitado. Me siento súper bien”, declaró Alondra García Miró para América Espectáculos.

“Mi prioridad soy yo, y mi felicidad es mi prioridad. Yo estoy feliz ahorita, eso es lo que quería aclarar. Él me apoya en todo lo que he decidido, mis trabajos y entonces no entiendo porque irse por ese lado”, añadió la modelo.

Alondra García Miró hizo aclaración sobre declaraciones de su relación con Paolo Guerrero

VIDEO RECOMENDADO

Anna Carina Copello totalmente recuperada revela cómo vivió el aislamiento

Anna Carina Copello totalmente recuperada revela cómo vivió el aislamiento 15/06/2020