No cabe duda que las gemelas Andrea e Irene Ramos han puesto en alto el nombre del Perú y nada menos que en uno de los más importantes programas como es “America’s Got Talent”, donde como es sabido pasaron a la semifinal. El talento de las peruanas fue destacado por los jueces, incluso Heidi Klum no pudo evitar bailar los temas “Bang Bang” y “Taki Taki”. Vale indicar, que su colega Sofía Vergara también ha sido presa del contagiante ritmo de esta dupla.

No solo fue una vez, sino varias veces que la artista colombiana danzaba muy feliz desde su asiento, donde estaba acompañada de otros jueces. En esta oportunidad, las peruanas estaban en un set ambientado en el Viejo Oeste, mientras los jueces estaban en otro lugar. Esto debido a las nuevas normas por la pandemia del Coronavirus.

“¡Nos vamos a la semifinal! Vamos”, expresaron las talentosas hermanas en su Facebook oficial. El mensaje público de las peruanas estuvo acompañado de una fotografía que representa su más reciente número musical en dicho espacio estadounidense.

Andrea e Irene Ramos recurrieron a sus redes sociales para pedir el apoyo del público peruano y así llegar a esta importante etapa de “America’s Got Talent”. A través de videos, las hermanas invitaban a sus fans a ser parte de su sueño.