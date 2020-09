Las gemelas peruanas Andrea e Irene Ramos más conocidas como las ‘Double Dragon Twins’ no pudieron llegar a la etapa final del programa de talentos ‘America’s Got Talent’. Y es que las talentosas artista no pudieron conseguir un cupo para la gran final de la temporada 15.

Tras su tercera presentación, las peruanas no pudieron pasar a la siguiente fase debido a que no recibieron el respaldo del público.

“Hoy es una montaña rusa de emociones, pero pase lo que pase, nos alegra que #agt nos haya dado la oportunidad de actuar ¡Nuestro principal objetivo es hacerlos felices! Gracias de antemano por todas las personas que votaron ayer”, escribieron antes de su eliminación.

Asimismo, las gemelas peruanas agradecieron a todos sus fanáticos que las apoyaron con sus votos en todo momento. “Aún no conocemos los resultados, sin embargo, solo quiero agradecerles a todos desde el fondo de mi corazón. ¡Los amamos a todos, gracias!”, agregaron.

Cabe precisar que las peruanas se hicieron conocidas tras participar en reality de canto “La Voz Perú”. En su debut en el programa estadounidense interpretaron “It’s Raining Men”, con el que lograron emocionar al jurado y consiguieron un cupo para competir por el ansiado premio de un millón de dólares y la oportunidad de realizar un espectáculo en vivo en Las Vegas.

TE PUEDE INTERESAR